'ПриватБанк' еще больше снизил цены на валюту: курс доллара и евро 8 октября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 8 октября, остался на прежнем уровне и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 8 октября, подешевел на 24 копейки и составляет 48,54 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 8 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки. При этом официальный курс евро установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне, в свою очередь, подешевел на 12 копеек и составляет 48,63 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,97 гривни за евро.

