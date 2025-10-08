Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, а евро - 47,97 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 8 октября, вырос на 1 копейку и составляет 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 12 копеек и составляет 48,63 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,97 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,60 грн/евро, а курс продажи - 48,33 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 8 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 10 копеек.

8 октября доллар приблизился к двухмесячному максимуму. Фискальные и экономические проблемы от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы повлияли на валюты стран-конкурентов из "Большой десятки".

Так, евро пострадал от политической нестабильности во Франции, тогда как иена упала на фоне спекуляций о том, что вероятный новый лидер Японии может способствовать большей фискальной экспансии и медленным темпам повышения процентных ставок.

