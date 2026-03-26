НБУ существенно усилил гривню к евро: официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,61 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 24 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,88/43,91 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,62/50,65 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках 26 марта подешевел на 3 копейки и составил 44,17 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 12 копеек и составлял 51,25 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,53 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 26 марта не изменился и остался на уровне 44,15 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составлял 51,20 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

