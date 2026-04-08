Доллар в Украине может значительно подешеветь: банкир назвал условия

В ближайшее время курс доллара в Украине может снизиться из-за падения цен на нефть.

Курс доллара в Украине может ощутимо снизиться в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Такую оценку в эфире"Киев24" дал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

По его словам, если стоимость нефти на мировых рынках будет снижаться, украинская гривня отреагирует ослаблением курса доллара. Евро, по прогнозу Дубаса, останется на текущем уровне, а доллар может подешеветь до 43,20–43,40 гривни уже в ближайшее время.

А в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке украинцы к лету могут увидеть отметку доллара даже до 42,8 гривни, считает Дубас.

"Мы вступаем в сезон экономической активности, когда к лету иностранная валюта обычно снижается, а затем курс разворачивается в другую сторону под действием других факторов", – пояснил банкир.

Ситуация на Ближнем Востоке – последние новости

Американский доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам после того, как США и Иран согласовали двухнедельное перемирие. Это снизило спрос на эту валюту как на "безопасную гавань", в результате индекс доллара от Bloomberg упал на 0,9% – до минимума за четыре недели.

Мировые финансовые рынки резко отреагировали на новость о временном прекращении огня между США и Ираном. После недель напряженности цены на нефть обвалились, а фондовые индексы пошли вверх, сигнализируя о краткосрочном облегчении для инвесторов.

