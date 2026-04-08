Перемирие на Ближнем Востоке обвалило курс доллара США до минимума

Американский доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам после того, как США и Иран согласовали двухнедельное перемирие. Это снизило спрос на эту валюту как на "безопасную гавань", пишет Bloomberg.

Индекс доллара от Bloomberg упал на 0,9% до минимума за четыре недели, поскольку соглашение привело к снижению доходности казначейских облигаций США, что дополнительно ослабило спрос на валюту. Больше всего доллар США подешевел по отношению к валютам, чувствительным к риску, в частности южноафриканскому ранду и южнокорейской воне.

Иран заявил, что перемирие гарантирует безопасное прохождение судов через Ормузский пролив в течение двух недель, что будет способствовать более стабильным поставкам нефти на мировые рынки.

"Наиболее вероятный сценарий сейчас – это рост склонности к риску, что давит на доллар и поддерживает рисковые активы. Для рынков ключевым испытанием станет то, смогут ли суда безопасно проходить через пролив. Впоследствии, с поступлением новых данных, можно будет оценить инфляционный эффект от конфликта", – отметил стратег National Australia Bank Родриго Катрил.

С начала войны в конце февраля доллар укреплялся благодаря статусу "безопасной гавани", а также из-за того, что экономика США выигрывает от высоких цен на нефть как ее экспортер.

Отмечается, что китайский юань вырос до максимума за три года после новостей о перемирии, а также после того, как Народный банк Китая установил самый высокий за месяц ежедневный фиксированный курс валюты. Курс новозеландского доллара также получил дополнительный импульс благодаря новостям о том, что центральный банк на заседании по вопросам монетарной политики обсудил возможность повышения процентной ставки.

Перемирие между США и Ираном – главные новости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана прекратить атаки на Иран на две недели. Он заявил, что США уже достигли всех военных целей, которые изначально ставили, и "даже добились большего". В свою очередь, Тегеран согласился открыть Ормузский пролив на время двухнедельного перемирия с США, однако только при условии, что атаки на Иран будут прекращены.

Мировые финансовые рынки резко отреагировали на новость о временном прекращении огня между США и Ираном. После недель напряженности цены на нефть обвалились, а фондовые индексы пошли вверх, сигнализируя о краткосрочном облегчении для инвесторов.

