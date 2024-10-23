Отмечается, что нвоый прогноз более оптимистичен.

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Отметки в 50 гривень доллар достигнет в 2028 году, то есть на год позже, чем прогнозировалось ранее.

Согласно октябрьскому прогнозу МВФ, курс доллара составит:

2024 год – 41 гривня за доллар;

2025 год – 45 грн/долл.;

2026 год – 46,8 грн/долл.;

2027 год – 48,6 грн/долл.;

2028 год – 50,2 грн/долл.;

2029 год – 51,7 грн/долл.

Апрельский прогноз Фонда был более пессимистичен для гривни. Согласно предыдущим данным, доллар достиг бы отметки в 50 гривень уже в 2027 год, то есть на год раньше.

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Какой курс доллара в Украине прогнозировали:

2024 год – 41 гривня за доллар;

2025 год – 45,8 грн/долл.;

2026 год – 48,6 грн/долл.;

2027 год – 50,4 грн/долл.;

2028 год – 52,1 грн/долл.;

2029 год – 54,1 грн/долл.

Курс доллара в Украине на 2025 год - прогнозы экспертов

В своем прогнозе банкир Сергей Фурса отметил, что доллар в течение следующего года может расти, но это не будет происходить резко. По его словам, в конце 2025 года курс будет на уровне 44 – 45 гривень за доллар.

В свою очередь банкир Юрий Гелетий указал, что курс доллара на уровне 45 гривень, который заложило украинское правительствво в проекте бюджета на 2025 год, расчетный, а НБУ никогда не привязывается к курсовому показателю в бюджете.

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