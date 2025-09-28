Отмечается, что владельцы обменников не будут рисковать.

Неделя на украинском валютном рынке прошла активно и интересно. Главные международные события, которые влияли на динамику пары евро/доллар, практически на не отразились на Украине.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в Украину в воскресенье, 28 сентября, в большинстве обменников и в кассах работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием - 40,90-41,40 грн. и продажа - 41,45-41,80 грн.

При этом он указа, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием - 48,30-48,60 грн. и продажа - 48,65-49,10 грн.

"Владельцы обменников в Украине не станут "расшатывать" рынок, а снова проработают в формате "с оборота" со своим обычным средним спредом как по доллару, так и по евро в пределах 20−25 копеек. Не будут оригинальничать и оптовые обменники. Они сохранят свой спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в пределах 15−20 копеек", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,8 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,41 гривни за один евро.

В то же время на межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,48-41,51 гривни за единицу американской валюты, а евро - 48,41- 48,43 гривни за единицу европейской валюты.

