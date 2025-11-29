Отмечается, что главной позитивной новостью стали договоренности с МВФ.

Курс доллара в Украине в субботу, 29 ноября, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 41,90 до 42,15 гривни и продажа от 42,40 до 42,65 гривни, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

При этом он считает, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 48,70 до 49,05 гривни и продажа от 49,10 до 49,50 гривни.

По его мнению, владельцам обменников придется увеличить объемы наличной гривни, чтобы обеспечить ресурсом все потенциальные объемы сдаваемой валюты гражданами в сезон распродаж товаров, чтобы потенциальные клиенты не ушли к конкурентам.

"Владельцы обменников не будут делать существенных коррекций своих ценников за счет этого фактора, а проработают с некоторым занижением ценников приема валюты у граждан при сохранении при курсов продажи валюты населению на среднем рыночном уровне. Это расширит спред между курсами покупки и продажи как по доллару, так и по евро до уровней в 20−40 копеек", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар. При этом по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,89 гривни за один евро.

