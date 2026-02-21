Почему Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине: Politico назвало главную причину

Издание отметило, что угроза Венгрии наложить вето на этот кредит - серьезный удар для Украины.

Венгрия поставила под угрозу выделение кредита Евросоюза для Украины на сумму 90 млрд евро, потребовав возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Чего добивается Орбан

Как пишет Politico, премьер-министр Виктор Орбан пытается использовать антиукраинские настроения как оружие перед ключевыми выборами, на которых он рискует потерять власть, у которой находится вот уже 15 лет.

"Украина шантажирует Венгрию, останавливая транзит нефти... чтобы создать перебои в поставках в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами. Мы не поддадимся этому шантажу", - завил в Х министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Как это повлияет на Украину

"Киеву будет трудно поддерживать военные действия без новых средств, что поставит его в невыгодное положение на продолжающихся переговорах с РФ", - акцентировало издание.

Когда начались проблемы

Первые признаки проблем появились вчера утром. Как сообщает издание со ссылкой на дипломатов Евросоюза, посол Венгрии в ЕС потребовал, чтобы нацсобранию страны дали 8-недельное время для изучения законодательства ЕС.

Отмечается, что послы ЕС должны были дать окончательное одобрение кредита до вторника - в день 4-й годовщины вторжения РФ в Украину.

С чего начались проблемы

В новом противостоянии Орбан обвиняет Украину в прекращении поставок российского газа в Венгрию по политическим причинам. Украина отвергла эти обвинения и заявила, что российские удары повредили энергетическую инфраструктуру.

Еврокомиссия провела экстренное заседание в начале этой недели для урегулирования спора вокруг газопровода "Дружба" после того, как Венгрия и Словакия в ответ прекратили поставки дизельного топлива в Украину.

Кредит ЕС на 90 млрд евро

Лидеры ЕС, включая Орбана, согласились выделить кредит на сумму 90 млрд евро в декабре 2025 года после нескольких месяцев напряженных переговоров. В качестве важной уступки ЕС освободил Венгрию, Словакию и Чехию, которые выступают против предоставления дальнейшей помощи Украину, от погашения стоимости заимствования по кредиту.

Как самый верный союзник российского диктатора Владимира Путина, Орбан практически постоянно угрожает заблокировать финансовую поддержку ЕС Украине или антироссийские санкции.

