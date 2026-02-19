Чего ждать от доллара на следующей неделе в Украине: банкир дал прогноз до конца февраля

В конце февраля валютный рынок будет оставаться стабильно напряженным.

Последняя неделя февраля для валютного рынка Украины пройдет в сложном, но понятном и в меру "привычном" режиме. Об этом рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"На рынок одновременно будут влиять как экономические факторы, так и более широкий стратегический контекст - война, дальнейшие энергетические риски и глобальная турбулентность. В то же время оснований говорить о резких курсовых сдвигах пока нет, ведь ключевую роль в сдерживании ситуации продолжает играть Национальный банк", - сказал он.

Банкир подчеркнул, что в конце февраля валютный рынок будет оставаться стабильно напряженным. Ожидаемый диапазон колебаний курса составит 43-43,75 грн за доллар и 51-52 грн за евро.

"В конце февраля валютный рынок, вероятно, останется напряженным, но без резких курсовых сюрпризов. Действия НБУ в рамках режима управляемой гибкости должны обеспечить сохранение курсового баланса и относительной стабильности", - отметил Лесовой.

По его прогнозу, с 23 февраля по 1 марта коридоры валютных изменений составят 43-43,5 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на межбанке) и 43-43,75 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на наличном рынке).

При этом ежедневные курсовые изменения на межбанке ожидаются до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн, а недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

В обменниках средний курс доллара сегодня составляет 43,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,20 гривни. Курс наличных евро в обменниках составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи - 51,33 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составляет 43,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

