Продать доллар можно в среднем по курсу 40,95 грн, а евро - 48,33 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 17 сентября, снизился на 5 копеек - до 41,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 24 копейки и составляет 49,05 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,33 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,27 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,92 грн/евро, а курс продажи - 48,69 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 17 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 16 копеек.

В проекте государственного бюджета на 2026 год заложен средний курс доллара на уровне 45,7 гривни. При этом следует отметить, что заложенный в бюджет показатель всегда расчетный, а определяет курс гривны к доллару Национальный банк, который не опирается на правительственные расчеты.

