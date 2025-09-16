Курс евро к доллару достиг самого высокого уровня с начала июля.

Евро приблизился к самому высокому уровню за четыре года, поскольку трейдеры готовятся к снижению процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на этой неделе, пишет Bloomberg.

Отмечается, что евро продолжает укрепляться и во вторник, 16 сентября, достиг отметки в 1,1818 доллара, что стало самым высоким уровнем с начала июля. С начала 2025 года валюта выросла почти на 14%, показывая рекордный девятимесячный результат. Если курс поднимется выше 1,1829 доллара, то это станет самым высоким показателем с сентября 2021 года. И на рынке все активнее обсуждают возможность движения евровалюты к психологически важной отметке в 1,2 доллара.

Основной фактор роста - ожидания, что Федеральная резервная система США на этой неделе снизит ставку, а до конца года сделает еще три снижения по 0,25%. Это резко контрастирует с политикой Европейского центробанка, который вряд ли пойдет на новые шаги по стимулированию, а в случае ускорения инфляции может даже снова поднять ставку. В Европе в пользу роста цен и поддержки экономики играют большие оборонные и инфраструктурные расходы.

Эксперты отмечают, что сейчас и экономические прогнозы, и динамика ставок, и общие настроения рынка работают в пользу евро. Стратеги Morgan Stanley отмечают, что инвесторы пока занимают нейтральные позиции по доллару в преддверии решения ФРС. Это открывает пространство для дальнейшего роста евро, если регулятор подтвердит ожидания рынка на три снижения ставки в этом году.

Курс евро в Украине - другие новости

В проекте государственного бюджета на 2026 год средний официальный курс гривны к евро указан на уровне 49,4 гривни. По состоянию на 16 сентября, официальный курс гривни к евро составляет 48,50 гривни.

Национальный банк установил на 17 сентября официальный курс евро на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 16 копеек.

