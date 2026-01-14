Валюта начала дешеветь: какой курс доллара и евро в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,90 грн, а евро – 50,05 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 14 января, подешевел на 13 копеек и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек на предыдущем уровне и составляет 50,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,05 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,74 грн/евро, а курс продажи - 50,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 14 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,32 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что на следующей неделе наиболее вероятна умеренная стабилизация курса с короткими внутридневными колебаниями. Однако если снизится предложение валюты – например, из-за меньших поступлений от экспорта или крупных бюджетных выплат – возможны временные повышения курсов, прогнозирует член правления.

