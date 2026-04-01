Евро дорожает, доллар падает: официальный курс валют на 2 апреля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,82 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 2 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,78 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 14 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,82 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла сразу 37 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,81/43,84 грн/долл., а единой европейской валюты – 50,86/50,89 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 1 апреля вырос на 2 копейки и составил 44,12 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,58 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составлял 50,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,20 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составил 44,10 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составил 50,80 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 49,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: