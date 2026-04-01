В банках и обменниках изменился курс валют: сколько стоит доллар

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 1 апреля, вырос на 2 копейки и составляет 44,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 50,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,70 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,86 грн/евро, а курс продажи – 50,58 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 1 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,45 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 14 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в случае, если период турбулентности на рынках продлится дольше, это скажется на паре доллар/евро, а также на золоте и других активах. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине в апреле будет находиться в пределах 43,75–44,50 гривни, а курс евро – 49,5–52 гривни.

