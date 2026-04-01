В 'ПриватБанке' вырос евро: свежий курс валют на 1 апреля

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 1 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 44,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 50,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 49,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 26 копеек и составляет 51,02 гривни.

Нацбанк установил на 1 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек. По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,45 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 2 копейки и составляет 44,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 50,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,20 гривни за евро.

