В этом году страна получила больше денег, но этого все равно недостаточно.

Украина должна готовиться к продолжению войны, и для обеспечения своих потребностей должна отыскать дополнительно 16 млрд евро. Об этом на конференции YES-2025, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

На вопрос модератора панельной дискуссии, что бы он пожелал, если бы имел в руках волшебную палочку, Марченко честно и рационально ответил: больше денег.

"Легко отвечать: деньги. Нам нужно больше денег, чем в этом году. Потому что война продолжается. Мы еще не увидели последнюю стадию этой войны. Мы должны готовить наших военных, наш народ к еще одному году войны", - предупреждает Марченко.

Министр финансов отметил, что Украине нужно примерно 16 млрд евро. Он выразил надежду, что найти нужное финансирование помогут западные партнеры.

Потребности Украины в дополнительном финансировании: важное

Как отметила ранее председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа, на следующий год Украине понадобится выделить на оборону не менее 120 миллиардов долларов.

Уже сейчас из бюджета ежедневно идет на финансирование потребностей ВСУ и семей военнослужащих 172 млн долларов. В прошлом году этот показатель составлял 140 млн долларов.

В то же время по оценкам Международного валютного фонда, потребности Украины в дополнительном финансировании до 2027 года могут составлять 47,5 - 57,5 миллиардов долларов. Правительство уверяет, что эта цифра на 10-20 миллиардов долларов ниже.

Стороны должны преодолеть разногласия перед тем, как МВФ примет решение о предоставлении нового кредита Украине. Деньги по действующей кредитной программе почти исчерпаны.

