С 12 октября возможность оплаты игр доступна для клиентов «Киевстар».

Компания GlobalMoney стала эксклюзивным поставщиком игровых сервисов Wargaming для мобильных операторов Украины. С октября 2020 года система GlobalMoney обрабатывает все платежи, поступающие с баланса мобильных номеров, для пополнения игровых аккаунтов World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships и других продуктов одного из самых известных разработчиков игр в мире.

Как отмечает пресс-служба GlobalMoney, с 12 октября возможность оплаты игр стала доступна для клиентов одного из крупнейших операторов мобильной связи – компании Киевстар.

Для реализации этой возможности была проведена масштабная совместная работа специалистов GlobalMoney, представителей мобильного оператора и разработчиков Wargaming. В рамках подготовки специалистам пришлось перестроить алгоритмы работы каждой из сторон. Это сделает работу сервиса быстрее и стабильнее.

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши игроки получали удовольствие от игры, а сам процесс был удобным и комфортным. Учитывая популярность продуктов Wargaming в Украине, мы рады, что у пользователей есть возможность совершать покупки в наших играх разными удобными способами. В том числе и с мобильного баланса благодаря сервисам GlobalMoney», – заявил Адамос Саввидес, Head of Global Payments компании Wargaming.

В данный момент компания GlobalMoney активно работает над технической интеграцией с другими мобильными операторами.

«То, что Wargaming - один из самых популярных разработчиков игр в мире - выбрал компанию GlobalMoney в качестве партнера, для нас не только сигнал о том, что мы движемся в правильном направлении, но и стимул развиваться еще эффективнее, – говорит Денис Забарный – Генеральный директор компании Global Money – Уже в ближайшее время мы представим ряд новых сервисов, которые сделают работу наших клиентов проще и удобнее».

Международная Платежная система GlobalMoney более 10 лет на рынке. Основная часть проектов компании сфокусирована на работе с операторами мобильной связи, торговыми сетями, банками и другими финансовыми учреждениями. В рамках системы электронных денег GlobalMoney создано более 80% украинских электронных кошельков. Среди партнеров компании GlobalMoney - банки ПриватБанк, Монобанк, банк Альянс, Альфа-Банк, ПУМБ; операторы Киевстар, Vodafone, Лайфселл, Укрпочта, розничная сеть АЛЛО, сеть заправочных станций WOG и другие.

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает 5000 сотрудников.

Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.

Автор: УНИАН