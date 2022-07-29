Гривна в этом сценарии сильнее девальвирует, однако прогнозируемый уровень девальвации отсутствует в обоих сценариях.

Рост экономики Украины в случае военных действий в 2023 году составит 2% при инфляции 19,4%, однако из-за продолжения блокирования портов и чистого оттока капитала международные резервы сократятся до $9,8 млрд, или 1,5 месяца импорта.

Такой альтернативный сценарий макропрогноза в инфляционном обзоре Национального банка Украины за июль 2022 года.

"По основным макроэкономическим параметрам альтернативный сценарий не сильно отличается от базового...В то же время риски макрофинансовой дестабилизации в этом сценарии существенно растут, что делает еще более критичными жесткие экономические меры со стороны власти и международную поддержку в значительных объемах", – отмечает НБУ.

В базовом сценарии Нацбанк прогнозирует в следующем году рост ВВП на 5,5% при инфляции 20,7% и рост резервов с $20,8 млрд до $21,2 млрд.

Близость основных макропоказателей центробанк объясняет, прежде всего, тем, что альтернативный сценарий предполагает такие же объемы внешней помощи, наличие программы с МВФ, существеннее использования накопленных буферов в виде международных резервов и адекватную реакцию мер экономической политики.

В то же время, отмечается в документе, кроме прямых социально-экономических потерь, более длительный период военных действий существенно ухудшит потребительские настроения населения, негативно скажется на намерениях уехавших граждан вернуться из-за рубежа, что будет сдерживать потребительскую активность в следующем году. Инвестиционная деятельность в этот период также будет подавлена и будет заключаться прежде всего в восстановлении наиболее критической инфраструктуры как для общественных нужд, так и для деятельности частного бизнеса.

"Фискальная политика останется вынужденно мягкой. Усилится потребность в дальнейшей монетизации дефицита бюджета. Ресурсы бюджета будут направляться, прежде всего, на нужды обороны и поддержку населения во время войны... Это приведет к значительному наращиванию государственного долга и потребует более жесткой фискальной политики в будущем", – прогнозирует НБУ.

Нацбанк отмечает, что для компенсации проинфляционных факторов, связанных с продолжением войны, монетарная политика НБУ в этом сценарии будет жестче, чем в базовом.

"Сдерживание давления на международные резервы потребует более существенного роста учетной ставки, чем в базовом сценарии. Однако основным инструментом монетарной политики в 2023 году будут оставаться валютные интервенции", – указано в инфляционном отчете.

Согласно им, гривня в этом сценарии сильнее девальвирует, однако прогнозируемый уровень девальвации отсутствует в обоих сценариях.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года инфляция будет ускоряться и достигнет 31%, ее возвращение к цели 5% предполагается в 2025 году.

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