Сейчас инвестор лишь возвращает часть своих денег, заплатив в Украине все налоги, отметил эксперт.

В своем новом блоге на портале Экономическая правда доцент Государственного налогового университета, кандидат юридических наук Андрей Гмырин обращается к теме привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины. На этот раз поводом для его экспертного анализа стали противоречивые оценки ситуации со стороны двух должностных лиц высокого ранга – Премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Совета НБУ Богдана Данилишина.

Автор блога пишет, что 6 ноября глава Кабмина сообщил со своей страницы в Фейсбуке о рекордном за последние годы объеме привлечения Прямых иностранных инвестиций (ППИ) в течение 9 месяцев текущего года. А уже 9 ноября глава Совета НБУ назвал уровень иностранного инвестирования в украинскую экономику низким. Как показывает анализ платежного баланса Украины за 9 месяцев 2021 года, оба спикера использовали одни и те же статистические данные.

Сперва Андрей Гмырин приводит несколько цитат из сообщения Богдана Данилишина. Тот считает, что "поступления иностранных инвестиций в Украину остаются низкими в 2021 году и не играют существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложении иностранной валюты на рынке". Глава Совета НБУ полагает, что "без учета реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине, в размере $5,2 млрд, инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составили только $744 млн". И далее: "соответствующие прямые инвестиции в акционерный капитал (без учета реинвестированных доходов) лишь незначительно превысили объемы выплат прямым иностранным инвесторам из-за долговых инструментов ($0,5 млрд за 9 месяцев 2021 года) и, не считая кризисного 2020 года (+$474 млн) за 9 мес.), были самыми низкими с 2014 года". По словам Богдана Данилишина, в течение 9 месяцев 2021 года иностранцы вывели из Украины в качестве выплат доходов от ПИИ почти $11 млрд.

По сути, говорит Андрей Гмырин, в сообщении главы Совета Нацбанка речь идет об оттоке средств из Украины, хотя на самом деле большая их часть ($5,2 млрд - дивиденды и вычеты из доходов, $0,6 млрд – проценты) связана с инвестициями прошлых периодов. Сейчас инвестор только возвращает часть своих денег, заплатив в Украине все налоги.

Иную позицию занимает премьер-министр Украины Денис Шмигаль. В своем сообщении он констатирует: "За ІІІ квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы – сальдо ПИИ составило $4,8 млрд. Для сравнения, за весь 2017 год было $3,7 млрд, а за весь 2018 – $4,5 млрд. Значительная часть инвестиций, которая сейчас поступает – это реинвестиции".

"Но действительно ли динамика так положительна, как об этом отчитывается глава правительства?" – спрашивает Андрей Гмырин. Опираясь на статистические данные, научный деятель пишет, что в 2020 году Украина имела отрицательный баланс прихода и оттока иностранных инвестиций на уровне $0,1 млрд. В 2019 году этот баланс был в пользу ПИИ – $5,2 млрд. То есть, сейчас Украина только приближается к показателям 2-летней давности.

По словам Андрея Гмырина, оба спикера единодушны в выводах, считая, что государству следует активнее работать над созданием в Украине благоприятных условий для инвесторов. Сам эксперт тоже соглашается с этим тезисом.

Далее ученый предлагает более подробно проанализировать динамику привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику и сравнить ее с аналогичной ситуацией в других странах. Он приводит показатели, касающиеся капиталовложений украинцев за границу и инвестиций в Украину из-за границы в течение 2017-2021 годов. По итогам первых 3-х кварталов 2021 года украинцы вложили в иностранные компании и ценные бумаги $605 млн, тогда как Украина получила за это время $5 446 млн различных инвестиций. По словам Андрея Гмырина, в течение нескольких лет за исключением "пандемического" 2020-го наблюдается "постоянный рост ключевых показателей – сальдо ПИИ и непосредственно инвестиционных капиталовложений из-за рубежа в Украину. И, судя по имеющимся тенденциям, 2021 год не станет исключением".

В то же время аналитик советует обратить внимание на некоторые особенности, отличающие нынешнюю ситуацию от ситуации предыдущих лет. Это сокращение объемов новых инвестиций, отток иностранных инвесторов (ОВГЗ и другие займы) и значительный прирост вложений украинских инвесторов в иностранные облигации и займы. Также он называет положительным знаком существенный прирост реинвестирования доходов, полученных нерезидентами – $5,2 млрд за 9 месяцев 2021 года, что значительно выше, чем за любой из последних 5 лет.

Однако, по мнению Андрея Гмырина, не стоит преувеличивать инвестиционные успехи Украины, поскольку наше государство до сих пор находится в нижней части (58 место из 109) мирового рейтинга инвестиционной привлекательности Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index. За 8 лет Украине удалось подняться вверх на 10 позиций, однако она до сих пор уступает странам бывшего соцлагеря, которые в свое время имели равные с нами стартовые условия.

Чтобы реально улучшить инвестиционный климат в Украине, следует учитывать данные по инвестиционной привлекательности страны в отраслевом разрезе, по тому или иному направлению, типу и объему инвестиций, пишет ученый. Он убежден, что государство, декларирующеее поддержку бизнеса, должно быть последовательным в своих действиях. Нужно соблюдать обещания относительно либерализации налоговой системы, не менять в угоду кому-то и ради временных бонусов "правила игры" для бизнеса, снижать уровень коррупции в государственных органах – в частности, судах. Тогда, считает эксперт, можно будет говорить о создании новых и расширении имеющихся видов предпринимательства, создании дополнительных рабочих мест, росте ВВП и увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

"Не могу не упомянуть в контексте "инвестиционной" темы решение Совета директоров Международного валютного фонда от 22 ноября предоставить Украине второй кредитный транш – $700 млн. Очевидно, пересмотр программы stand-by означает, что Украина получит от МВФ и следующие транши на общую сумму свыше $2 млрд. С одной стороны, это положительный сигнал для иностранных инвесторов (с Украиной можно работать), с другой – не будем забывать, что таким образом мы увеличиваем долговые обязательства перед международными финансовыми партнерами. Не хотелось бы думать, что улучшение отношений с МВФ подтолкнет Кабмин к тому, что он будет меньше внимания уделять работе с внутренними инвесторами путем продажи ОВГЗ", – отмечает Андрей Гмырин.

Автор: Иван Бойко