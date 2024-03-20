Криптовалюта упала на 16%, потому что был отток средств.

Биткоин упал на 16% с исторического максимума на прошлой неделе. Это объясняется тем, что приток инвесторов в новые биржевые фонды пошел на спад.

Издание Financial Times пишет, что самая популярная в мире криптовалюта, которая 14 марта достигла отметки 73 800 долларов, в среду, 20 марта, упала до 60 760 долларов, а затем поднялась до уровня чуть ниже 64 тысяч долларов.

Падение произошло на фоне оттока средств из 11 новых биржевых фондов биткоина, который составил почти 500 миллионов долларов за последние два дня. Наибольший отток средств наблюдался в Grayscale, крупнейшем биткоин-фонде ETF, из которого на этой неделе было выведено более 1 миллиарда долларов.

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В этом году биткоин достиг рекордных высот после того, как в январе американские регуляторы одобрили спотовые биткоин-фонды ETF после 10 лет отказов. Деньги хлынули в некоторые из новых фондов, а биткоин ETF компании BlackRock стал самым стремительным в истории, достигшим 10 миллиардов долларов.

"Тот факт, что существуют регулируемые организации, предоставляющие варианты инвестиций в биткоин, вселяет в инвесторов уверенность, но это не меняет фундаментальной природы самого биткоина. В биткоине нет никаких фундаментальных факторов, которые могли бы закрепить его цену, что делает его более уязвимым к серьезным колебаниям по сравнению с другими активами. Нет ничего, что можно было бы использовать в качестве основы для оценки", - говорит Лаит Халаф, глава отдела инвестиционного анализа инвестиционной платформы AJ Bell в Лондоне.

Приток денег в новые ETF с января сдерживается постоянным оттоком средств из Grayscale, из которого было выведено более 12 миллиардов долларов. В среду отток составил еще 444 миллионов. Компания Grayscale установила цену на свои ETF на уровне 1,5%, в отличие от таких конкурентов, как BlackRock, Fidelity, Ark Investment и Bitwise, которые снизили или временно отменили комиссию, чтобы привлечь новых клиентов.

BlackRock, самый успешный из новых ETF, получил на этой неделе приток в размере 527 миллионов, но Invesco, Franklin Templeton и Valkyrie, получили минимальный приток.

"Наблюдалось бегство в другие ETF из-за некоторых недостатков продукта Grayscale, но это лишь незначительная коррекция цен", - сказал Джоэл Крюгер, рыночный стратег LMAX. "Этот спад далек от паники, беспокойства или тревоги по поводу того, что биткоин может сильно упасть".

Цена биткоина - последние новости

В начале 2024 года американские регуляторы впервые разрешили Bitcoin-ETF, одобрив таким образом биржевые фонды, инвестирующие в биткоин. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также разрешила BlackRock, Invesco и Fidelity, Valkyrie и другим фондам начать торги.

11 марта Bitcoin достиг нового рекордного максимума, пересекая отметку в 70 тысяч долларов.

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