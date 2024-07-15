Отмечается, что значительные изменения претерпела стоимость криптовалюты на рынке Азии.

Биткоин вырос в понедельник, 15 июля, в Азии после покушения на Дональда Трампа. Инвесторы активно рассуждают о шансах бывшего президента вернуться в Белый дом.

Издание Financial Times пишет, что цена биткоина выросла на 9,1 процента до 62 830 долларов после того, как стрелок попытался убить Трампа на предвыборном митинге. Республиканца считают сторонником криптовалют: он принимал руководителей отрасли в Мар-а-Лаго, а его кампания принимает криптовалютные платежи.

В других регионах Азии гонконгский индекс Hang Seng возглавил потери среди основных фондовых рынков. Что касается валют, то южнокорейская вона сильнее всего ослабла по отношению к доллару, упав на 0,7 процента.

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Индия превзошла остальные страны Азии: базовый индекс Nifty 50 вырос, а курс рупии по отношению к доллару не изменился.

Цена битокоина - прогнозы

В начале года в США после 10 лет отказов впервые разрешили Bitcoin-ETF –биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин. Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила BlackRock, Invesco и Fidelity, Valkyrie и другим фондам начать торги.

При этом сооснователь соцсети Twitter и глава технологической компании Block Джек Дорси считает, что цена биткоина в 2030 году превысит 1 миллион долларов.

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