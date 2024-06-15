Эксперты прогнозируют, что стоимость популярной криптовалюты взлетит до $500 000 к концу десятилетия.

В записке о начале размещения акций MicroStrategy аналитики брокерской компании Bernstein заявили, что цена биткоина вырастет на 659% с уровня 14 июня и достигнет полумиллиона долларов к 2029 году, пишет Business Insider.

Эксперты подчеркивают, что базовый прогноз цены биткоина составляет $200 000 к 2025 году, $500 000 – к 2029 году и $1 млн – к 2033 году.

Отмечается, что причиной стремительного роста стоимости является бурный спрос на биткоин-биржевые ETF, которые с момента запуска в начале этого года привлекли десятки миллиардов долларов в виде активов. Этот стремительный спрос в сочетании с постоянно уменьшающимся предложением биткоина создает зрелую динамику спроса и предложения, которая приведет к дальнейшему росту цен на популярную криптовалюту.

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"Этому способствует беспрецедентный спрос на биткоин ($190 млрд AUM в 2025 году против $60 млрд сегодня) через биржевые фонды, которыми управляют ведущие мировые менеджеры по управлению активами, а также ограниченное предложение биткоина", – считают эксперты.

Ранее аналитики ожидали, что биткоин достигнет максимума цикла в $150 000 в 2025 году, но они повысили свои оценки из-за сильных потоков ETF.

Прогноз фирмы был частью заметки, которая инициировала освещение деятельности компании компании компании-разработчика программного обеспечения MicroStrategy, которая, по их мнению, "строит крупнейшую в мире биткоин-компанию". MicroStrategy аккумулировала 1,1% от общего объема предложения биткоинов, что составляет около $14,5 млрд. Между тем, общая рыночная оценка MicroStrategy составляет $26 млрд.

Стоит отметить, что в пятницу, 14 июня, биткоин торговался чуть выше $65 000, что примерно на 12% ниже своего рекордного максимума в почти $74 000.

Оптимистичные прогнозы для биткоина

В начале года в США после 10 лет отказов впервые разрешили Bitcoin-ETF – биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила BlackRock, Invesco и Fidelity, Valkyrie и другим фондам начать торги.

Сооснователь соцсети Twitter и глава технологической компании Block Джек Дорси дал свой прогноз относительно цены биткоина. Он также считает, что стоимость этой криптовалюты в 2030 году превысит 1 миллион долларов.

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