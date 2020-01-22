Украина разместит евробонды в евро под 5% годовых - источник

Объем выпуска может составить около 1 миллиард евро.

Министерство финансов Украины начало подготовку выпуска евробондов в евро сроком обращения 10 лет и ориентиром доходности около 5% годовых.

Читайте такжеИностранцы продолжают скупать украинские гособлигации

Об этом УНИАН сообщил информированный источник на финансовом рынке.

По информации собеседника агентства, Минфин объясняет выбор евро потребностью поддержать исходящие платежи платежного баланса, которые преимущественно номинированы в евро.

Так, за 9 месяцев 2019 года почти 43% исходящих платежей по текущему счету платежного баланса были в евро против 23,5% входящих платежей в этой валюте.

По оценкам экспертов, объем предстоящего выпуска может составить около 1 миллиарда евро.

"Я ожидаю объем от 1 миллиарда евро. Новый евробонд должен быть достаточно большим по объему, чтобы быть ликвидным на рынке", - прокомментировал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

В Министерстве финансов информацию о предстоящем выпуске пока не прокомментировали.

Как сообщал УНИАН, Украина в июне 2019 года в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 миллиард евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.