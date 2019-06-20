Украина получила средства от евробондов на 1 миллиард евро

Средства будут использованы для финансирования госбюджета.

Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа в объеме 1 миллиард евро с доходностью 6,75% годовых и со сроком погашения 20 июня 2026 года.

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, бумаги в основном выкупили фонды по управлению активами, а также пенсионные и страховые фонды (85%).

Доля хедж-фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов – всего 2%.

Суверенные инвестиционные фонды выкупили 3% облигаций.

В разрезе стран большую часть облигаций выкупили инвесторы из Соединенного Королевства, США, Германии и стран Европейского Союза – на 32%, 27%, 17% и 13%, соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% выпуска, из Азии - 4%.

Также сообщается, что еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin, а средства от их размещения перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования госбюджета.

Как сообщал УНИАН, Украина в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года.

Расчеты по новому выпуску должны состояться 20 июня, а привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.