Завладение недвижимостью «ВТБ Банка» на 100 миллионов: дело передано в суд

Во время досудебного расследования всех объектов недвижимости, ставших предметом преступления, наложен арест.

В Киеве передано в суд дело о завладении имуществом неплатежеспособного ПАО «ВТБ Банк», котрое находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц на сумму более 96 млн гривен.

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Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, организовал сделку директор частного общества совместно с частным нотариусом Киевского городского нотариального округа.

«Нотариус изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества в ПАО «ВТБ Банк», 2-х нежилых помещений в Харькове и 23-х квартир в таунхаусе, расположенном в Голосеевском районе столицы. На основании фальшивых документов злоумышленники успели перерегистрировать право собственности на 11 объектов банка», - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования на все объекты недвижимости, которые стали предметом преступления, наложен арест. Право собственности фактически возвращено Фонду гарантирования вкладов физических лиц в лице ПАО «ВТБ Банк».

Действия директора частного общества квалифицированы по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц. Действия нотариуса, как пособничество в составлении заведомо поддельного документа, совершенные по предварительному сговору группой лиц, как использование заведомо поддельного официального документа, а также как пособничество в злоупотреблении нотариусом своими полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.