СБУ вернула Фонду гарантирования имущество российского «ВТБ Банка» на 100 миллионов гривень

Суд наложил арест на объекты недвижимости, а право собственности возвращено Фонду.

Служба безопасности Украины вернула Фонду гарантирования вкладов физических лиц имущество на более чем 100 млн грн, незаконно выведенное из ликвидируемого «ВТБ Банка».

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники установили сразу после признания банка неплатежеспособным подделку договоров купли-продажи имущества и внесение изменений в государственный реестр имущественных прав в отношении двух нежилых объектов недвижимости в Харькове и 23 жилых помещений в столице.

Отмечается, что имущество было перерегистрировано «черным» нотариусом. При этом, к сделке причастны работники банка, предоставившие информацию о наиболее ликвидных активах финучреждения.

По информации СБУ, Подольский районный суд Киева наложил арест на все объекты недвижимости, а право собственности фактически возвращено Фонду гарантирования.

Также сообщается, что двум фигурантам уголовного производства, включая нотариуса, объявлено о подозрении в совершении мошенничества, подделки документов и злоупотреблении полномочиями. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов 19 декабря 2018 года начал ликвидацию «ВТБ Банка». С 28 ноября прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным.

«ВТБ Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Банк принадлежал российскому государственному «ВТБ Банку».