Украину накроют дожди после жары: синоптик раскрыл подробности

Только в конце недели погода стабилизируется.

Уже с середины недели, 2 июля, погода в Украине начнет ощутимо меняться. Жара постепенно ослабнет по всей стране, а вместе со снижением температуры начнутся дожди. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале "Метеопрог".

Ночью 2 июля в западных и Одесской областях пройдут дожди с грозами, а днем нестабильная погода с кратковременными дождями охватит большую часть территории страны, за исключением Крыма и востока. В центральных и северных регионах в дневные часы возможны сильные ливни, град и шквалы до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23 °С, днем +30…+36 °С, а в западной части похолодает до +20…+27 °С.

3 июля ночью в центральных, северных и местами южных областях ожидаются грозовые дожди. Днем зона осадков сместится на Левобережье Украины. Ветер усилится до 7–12 м/с, на востоке он будет несколько слабее – 5–10 м/с. Температура ночью +16…+21 °С, в западных регионах +11…+16 °С. Днём в большинстве областей жара ослабнет до +22…+27 °С, только на востоке, в Крыму и Приазовье ещё будет до +30…+35 °С.

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В субботу ночью в восточных областях, а днём на севере Левобережья пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер 7–12 м/с. Ночью термометры покажут +11…+17 °С, днем +22…+27 °С, на крайнем юге и в Крыму – максимум до +30 °С.

В конце недели, 5 июля, в Украине будет преобладать сухая погода. Лишь на крайнем северо-западе днем возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер ослабнет до 5–10 м/с. Ночью будет +10…+15 °С, днём +22…+27 °С, а на крайнем юге и в Закарпатье +28…+31 °С.

Погода в Украине меняется

О том, что уже со 2 июля погода в Украине начнет меняться, говорит и синоптик Наталья Диденко. По её словам, к нашей стране приблизится холодный атмосферный фронт, благодаря чему температура сначала снизится на западе страны, а 3–4 июля – и на остальной территории.

В то же время она предупредила, что при такой сильной жаре и приближении атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы и грозы.

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