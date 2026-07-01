Валюта в банках и обменниках Украины дешевеет: сколько стоит доллар и евро сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,44 грн, а евро – 50,73 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 1 июля, снизился на 13 копеек и составляет 44,99 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня просел на 16 копеек и составляет 51,38 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,73 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,60 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,37 грн/евро, а курс продажи – 51,15 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 1 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,79 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,03 грн за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что курс доллара в Украине в последние дни июня и в начале июля будет находиться в пределах 44,6–45,25 гривни, а евро – 51,5–52,5 гривни.

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