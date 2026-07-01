Украина может получить миллиарды евро из Европейского фонда мира, - Reuters

Фонд мира был создан в качестве внебюджетного механизма ЕС для финансирования военной помощи партнерам.

Украина призывает своих партнеров в Европейском Союзе направить 6,6 миллиарда евро (7,5 млрд долларов), доступных в рамках Европейского фонда мира, на военную помощь. Об этом говорится в письме министра обороны Украины Михаила Федорова, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В Украине считают, что эти средства позволят воспользоваться "окном возможностей" на поле боя, которое, по оценкам специалистов, продлится от шести до девяти месяцев.

Общие потребности Киева в сфере обороны в этом году оцениваются примерно в 136 млрд евро, из которых около 53 млрд евро покрывает государственный бюджет. Это означает, что для полного обеспечения оборонного потенциала государству требуется значительный объем международной помощи.

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Финансовая помощь Украине – последние новости

Недавно в специальный фонд государственного бюджета Украины поступил транш от Европейского Союза в размере 3,8 миллиарда евро. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

Полученные средства будут направлены на финансирование первоочередных нужд обороны, в частности на производство украинских беспилотников, наращивание потенциала оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для украинских военных на фронте.

А еще ранее Украина получила от Европейского Союза первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках кредитной программы общим объемом 90 млрд евро. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, средства, поступившие в государственный бюджет, будут направлены на укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее социальной устойчивости.

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