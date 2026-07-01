Смерть командира 154-й ОМБр: следствие рассматривает три версии

Продолжается допрос военнослужащих, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

Следствие рассматривает несколько версий гибели командира 154-й отдельной механизированной бригады, полковника Владимира Кононникова, которого недавно нашли мертвым. В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона в комментарии для "Суспильного" раскрыли новые детали расследования.

Так, в прокуратуре сообщили, что тело Кононникова с огнестрельным ранением в левой височной области обнаружили 28 июня 2026 года в 07:38 на открытой местности рядом с лесополосой вблизи одного из населенных пунктов Запорожской области. Рядом с телом погибшего командира обнаружен его личный пистолет.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, продолжается допрос военнослужащих. Кроме того, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, а также запланировано проведение посмертной судебно-психологической и психиатрической экспертизы.

Видео дня

Следователи отметили, что рассматриваются три основные версии инцидента.

"В рамках досудебного расследования проверяются несколько возможных версий, в частности самоубийство, умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием", – сообщили в ведомстве.

Смерть командира 154-й ОМБр – что известно

В воскресенье, 28 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что командир 154-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск полковник ВСУ Владимир Кононников был найден мертвым.

Кононников был вторым командиром 154-й отдельной механизированной бригады, которая была создана в 2023 году. Эта бригада выполняла боевые задачи на Харьковском направлении, а затем была передислоцирована на Запорожское направление, в частности в район Гуляйполя.

В 2024 году Кононников был награждён орденом Богдана Хмельницкого II степени. Ещё ранее, в 2018 году, его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Вас также могут заинтересовать новости: