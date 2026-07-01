Что в доме тянет больше всего света: это не холодильник и не стиральная машина

Чтобы сэкономить, мы всё чаще подсчитываем, сколько энергии потребляет тот или иной прибор.

Из-за роста цен на энергоносители всё больше домохозяйств пытаются сократить потребление электроэнергии. Большинство людей считают, что больше всего электроэнергии "пожирают" холодильник, стиральная машина или сушилка. Действительно ли именно эти приборы являются причиной высоких счетов за свет – рассказало издание Blikk.

Как отметило издание, крупнейшим потребителем электроэнергии в домохозяйстве является электрический водонагреватель (бойлер).

В статье объяснили, почему именно электрический водонагреватель потребляет больше всего электроэнергии. Одна из причин заключается в том, что он не только нагревает воду, но и постоянно поддерживает её на заданной температуре, а это означает, что в течение дня он несколько раз включается, чтобы компенсировать потери тепла.

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Кроме того, как отмечается в материале, на уровень потребления влияют объем бака, температура воды, качество теплоизоляции и количество горячей воды, которое потребляет домохозяйство.

Например, если бойлер слишком большой, он без необходимости нагревает больше воды, чем требуется. С другой стороны, слишком маленький бак требует частого повторного нагрева, что также увеличивает расход электроэнергии.

По словам экспертов, идеальная температура воды – 55–60 °C. Если установить более высокую температуру, увеличиваются потери тепла, а также быстрее образуется накипь, которая ухудшает эффективность работы прибора.

Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы

Авторы пояснили, что холодильник, работающий непрерывно в течение всего года, потребляет примерно 100–250 кВт·ч электроэнергии в год, если это современная энергосберегающая модель. Между тем посудомоечная машина расходует около 150–270 кВт·ч, а сушильная машина может потреблять даже 300–600 кВт·ч в год.

"Однако эти цифры могут быть значительно меньше по сравнению с электрическим водонагревателем, на долю которого может приходиться 20–30 % общего энергопотребления домохозяйства", – отмечается в публикации.

Как правильно выбрать бойлер

В статье подчеркнули, что большое значение имеет выбор правильного объема водонагревателя. При этом важно помнить, что во время обычного принятия душа один человек расходует примерно 30–50 литров смешанной горячей воды, тогда как для наполнения ванны требуется значительно большее количество воды.

Эксперты рекомендуют следующие объемы:

50–80 литров – для одного–двух человек, которые преимущественно принимают душ;

80–120 литров – для семей из трех–четырех человек, где также преобладает душ;

120–150 литров и более – для больших семей или тех, кто часто пользуется ванной.

Место установки бойлера также имеет значение.

Например, если водонагреватель расположен в холодном подвале или техническом помещении, потери тепла будут больше, пишут авторы.

Аналогичная ситуация с длинными трубами горячего водоснабжения без теплоизоляции – из-за них вода остывает, прежде чем дойдет до крана. В результате бойлеру приходится чаще повторно нагревать воду.

Как снизить потребление электроэнергии бойлером

Издание назвало простые правила, которые могут значительно снизить энергопотребление бойлера без ущерба для комфорта.

Установите температуру воды на уровне 55–60 °C – это оптимальный диапазон.

Регулярно очищайте бойлер от накипи – отложения ухудшают эффективность нагревательного элемента.

Изолируйте трубы горячей воды – это поможет уменьшить потери тепла в системе.

Предпочитайте короткий душ вместо длительного принятия ванны.

Используйте водосберегающие душевые лейки и аэраторы для смесителей, которые уменьшают расход воды.

Выбирайте бойлер подходящего объема для нужд вашего домохозяйства – не слишком большой и не слишком маленький.

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