Благодаря этому рецепту вы получите самую вкусную в мире яичницу.

Каждый человек знает, как жарить яйца - кажется, что ничего сложного в приготовлении этого блюда нет. Разогреть сковороду, налить масла и вбить яйца - вот и весь секрет стандартного завтрака. Однако выяснилось, что есть отдельный лайфхак, как приготовить яйцо глазунью еще лучше.

Как правильно приготовить глазунью

Жареные яйца - это одно из самых простых блюд, но именно поэтому повара то и дело предлагают разные способы, как улучшить вкус уже знакомого завтрака. Один, на первый взгляд несущественный, ингредиент способен улучшить вкус настолько, что блюдо будет иметь поистине ресторанный вкус, и возведет вашу трапезу на уровень, о котором вы раньше даже не подозревали.

Эксперты британского издания Express сообщают, что перед тем как жарить глазунью, нужно тщательно разогреть сковороду и добавить немного травяного масла. Это обычное масло, подсолнечное, сливочное или оливковое, которое нужно смешать с тимьяном, розмарином, базиликом или кориандром, в зависимости от ваших предпочтений, которые придадут ему особый, насыщенный вкус. По мнению шеф-поваров, лучше, конечно, выбирать именно сливочное масло, так как оно дает более насыщенный вкус и аромат.

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Выбранные травы нужно измельчить в блендере, затем смешать со сливочным маслом. Кроме перечисленных трав, можно добавить паприку, перец чили, лимонный сок, цедру, соль и перец. Это отличный вариант, как приготовить яичницу-глазунью необычно на ресторанном уровне. Особенно если разогреть его на среднем огне на сковороде перед тем как вбить яйца. Если не хочется измельчать травы в блендере, можно измельчить их ножом, мелко порвать руками или купить уже готовые травы в супермаркете.

Также стоит учитывать, сколько минут жарить глазунью, чтобы она получилась идеальной - готовить ее нужно 2-4 минуты на среднем или слабом огне. Белок свернется и станет матовым, а желток останется жидким.

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