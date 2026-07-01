Астроном 8 лет уговаривал NASA сделать фото Земли, которое считали бессмысленным

В 1990 году "Вояджер-1" сфотографировал Землю с расстояния около шести миллиардов километров.

В 1990 году космический зонд "Вояджер-1" развернул свою камеру обратно и сфотографировал Землю с расстояния около шести миллиардов километров. Планета получилась размером меньше одного пикселя, и снимок практически не содержал научной информации. Однако эта крошечная точка стала одним из самых запоминающихся изображений в истории человечества.

Как пишет spacedaily.com, то, что этот снимок вообще существует, во многом заслуга астронома Карла Сагана, который годами отстаивал его существование.

Снимок, который никому не был нужен

С расстояния шести миллиардов километров Земля слишком мала, чтобы её можно было различить любой камерой. На изображении нет никаких деталей, только точка. Саган, входивший в состав группы по обработке изображений "Вояджера", прекрасно это понимал аргументы в пользу, но его аргументы в пользу этой фотографии никогда не были научными.

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Это был вопрос перспективы - он хотел получить портрет Земли такой, какой она на самом деле находится в космосе.

Восемь лет, шесть запросов

Идея возникла еще в 1980 году, когда "Вояджер-1" пролетел мимо Сатурна. Долгие годы NASA отказывалось одобрять это изображение по вполне понятным причинам. У команды "Вояджера" были ограниченные инженерные ресурсы, а направление камер обратно во внутреннюю часть Солнечной системы означало наведение их близко к Солнцу, что грозило их повреждением.

Потребовалось восемь лет и шесть отдельных запросов, прежде чем изображение было одобрено. снимок был сделан 14 февраля 1990 года.

Планетарная миссия завершилась, поэтому "Вояджер-1" использовал камеры в последний раз и запечатлел Землю, прежде чем окончательно их отключить. На фото она выглядит как точка размером примерно 0,12 пикселя, случайно пойманная в луче солнечного света, рассеянном внутри оптики камеры.

Изображение не имеет ничего общего с научной ценностью и не влияет на развитие науки. Однако оно давало людям четкое представление о том месте, где они на самом деле живут.

Удивительно, но космический зонд "Вояджер-1", запущенный еще в 1977 году, до сих пор мчится через межзвездное пространство со скоростью 17 километров в секунду. По имеющимся данным, сейчас он находится примерно в 25 миллиардах километров от Солнца. В 2012 году он первым из аппаратов человеческого производства вышел за пределы Солнечной системы в межзвездное пространство.

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