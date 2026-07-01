Некоторые украинцы могут потерять пенсию и другие соцвыплаты: адвокат дала важный совет

Отмечается, что есть способы исправить ситуацию уже сейчас.

Некоторые украинцы могут потерять часть социальных гарантий, в том числе пенсию. Речь идет о работниках, за которых работодатель не платит единый социальный взнос (ЕСВ).

"Если работодатель не платит за работника единый социальный взнос, работник рискует остаться без надлежащих социальных гарантий", - сообщила адвокат Евгения Булименко в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, неуплата ЕСВ приведет к потери:

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пенсии;

выплаты больничных;

выплат по безработице;

выплат в связи с беременностью и родами.

Как не потертять пенсию и другие соцвыплаты

Адвокат советует украинцам, оказавшимся в такой ситуации, сначала письменно потребовать от работодателя устранить нарушение. В случае, если вопрос не решается, то можно подать жалобу в Государственную налоговую службу и Государственную службу по вопросам труда.

Кроме того, Булименко напомнила, что можно через суд потребовать от работодателя возмещения ущерба, связанного с неуплатой ЕСВ.

Пенсия в Украине - последние новости

Некоторые категории пенсионеров имеют право на доплату к пенсии. Речь идет о доплате по возрасту. Её начинают начислять с момента достижения получателем соответствующего возраста – 70, 75 или 80 лет. На неё могут рассчитывать даже пенсионеры с небольшим стажем или те, кто до сих пор работает.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 апреля средний размер пенсии в Украине составлял 7 236,49 гривни. Самый высокий показатель зафиксирован в Киеве, где средняя пенсионная выплата достигла 9 863,73 гривни, а самая низкая в Тернопольской области – 5 612,46 гривни.

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