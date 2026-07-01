Секретные учения российских военных в Китае одобрили сам Путин и Белоусов, - Reuters

Также стало известно, что к учениям были привлечены как минимум четыре генерала из России и Китая.

Секретные учения российских военных в прошлом году на базах Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были одобрены на самом высоком уровне в Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских чиновников, а также на документы, с которыми ознакомилось агентство.

Как выяснили журналисты, военную подготовку российских солдат в Китае одобрил министр обороны РФ Андрей Белоусов по поручению президента Владимира Путина, кроме того, к ней были привлечены как минимум четыре генерала из России и Китая.

По словам чиновников, участие столь высокопоставленных лиц в учениях, связанных с войной против Украины, свидетельствует о важности такого сотрудничества для России и Китая.

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Секретный российский документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, прямо ссылается на внутренний приказ, изданный министром обороны РФ Белоусовым в августе 2025 года. В нём говорится, что в соответствии с решением Белоусова делегация Вооружённых сил России отправилась в Китай для участия в учебных мероприятиях на объектах Народно-освободительной армии КНР.

Учения по радиологической, биологической и химической войне

В этом же отчете, как сообщили журналисты, подробно описывается один из учебных курсов. Эта трехнедельная программа посвящена защите от радиологической, химической и биологической угрозы. Она проходила на военном объекте в Пекине в ноябре.

В отчете и ещё одном документе приводятся описания и фотографии, на которых российские военные слушают лекции китайского инструктора, рассматривают модель ядерного реактора и обучаются "химической разведке", "радиационной разведке" и защите вентиляционных систем от загрязнения.

Один из европейских чиновников заявил, что включение подготовки по радиологическому, биологическому и химическому оружию подчеркивает стратегический характер этих обменов. Он отметил, что эта тема является особенно чувствительной для военных во всем мире.

Комментируя детали, приведенные в этом материале, Министерство иностранных дел Китая назвало их "полностью безосновательными". Пекин заявил, что занимает нейтральную позицию в войне России против Украины и позиционирует себя как посредника в мирном процессе.

В ЕС размышляют над ответом Китаю

Как отметило издание, европейские страны, которые после вторжения России в Украину в 2022 году считают Москву главной угрозой своей безопасности, внимательно следят за углублением отношений между Россией и Китаем. В частности, они сейчас обсуждают, нужны ли дополнительные меры в ответ на военное сотрудничество Москвы и Пекина.

При этом, как напомнили в статье, ЕС уже ввел санкции против ряда китайских компаний, которые, по оценке Брюсселя, помогают России поддерживать ее военный потенциал.

Один из европейских чиновников заявил Reuters, что ЕС должен перестать рассматривать Китай исключительно как экономического партнера и в большей степени учитывать его роль в поддержке России.

У Китая есть современная армия, но почти нет боевого опыта

Внутренние российские военные отчеты, с которыми ознакомилось агентство Reuters, указывают на сильные и слабые стороны китайской подготовки россиян. Так, в одном из отчетов положительно оценивались уровень оснащения, использование тренажеров и высокие теоретические знания инструкторов. В то же время в нём отдельно отмечалось, что Китай не имеет боевого опыта.

Один российский военный документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, содержит список всех участников учений, включая старших офицеров. В нём были указаны звания, даты рождения, принадлежность к подразделениям и уровень доступа к секретной информации каждого военнослужащего.

Согласно списку и второму военному документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, российскую делегацию возглавлял генерал-полковник, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России Рустам Мурадов.

Согласно второму документу, китайский генерал-майор Ли Цзиньсун, руководитель Военной академии радиологической, химической и биологической защиты НВАК, принимал участие в открытии одного из учебных курсов.

Российский генерал-майор Виталий Герасимов, согласно списку участников, проходил обучение на курсе в городе Бенбу.

Обучение российских военных в Китае: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в конце 2025 года Китай тайно обучал российских военных для войны против Украины. По данным Reuters, обучение прошли около 200 российских военнослужащих, часть из которых впоследствии вернулась для участия в войне против Украины. Журналистам стало известно, что тренировки в основном касались использования беспилотников, радиоэлектронной борьбы, армейской авиации и действий бронепехоты. Учения были засекречены, а информацию о них запрещалось распространять в СМИ или передавать третьим сторонам.

Впоследствии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Китай готовил российских солдат к войне против Украины. По её словам, в ЕС сейчас тщательно оценивают "последствия этой информации".

В Китае отреагировали на обвинения ЕС в подготовке российских военных к войне. Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь опроверг информацию, обнародованную Каллас. "Эти утверждения беспочвенны и носят чисто клеветнический характер", – сказал он.

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