Японская торпеда потопила десантный корабль США: как это произошло

Корабль затонул, став частью очередного этапа боевой подготовки союзных сил в Тихоокеанском регионе.

В ходе масштабных военно-морских учений Valiant Shield, проходивших с 22 июня по 1 июля в Тихом океане, списанный десантный транспортный док ВМС США USS Juneau (LPD-10) был потоплен в рамках учебного поражения SINKEX.

Как сообщают ВМС США, корабль затонул более чем в 200 морских милях от побережья Марианских островов после торпедного удара, нанесенного подводной лодкой Морских сил самообороны Японии.

Контр-адмирал Эрик Андузе, командующий 5-й ударной группой авианосцев и 70-й оперативной группой, заявил, что учения позволили союзникам отработать взаимодействие в реальных условиях.

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"Эти учения SINKEX предоставили нашей совместной команде прекрасную возможность интегрировать возможности в различных сферах, оттачивая летальную точность и координацию, необходимые для высококачественных морских операций на Тихоокеанском театре военных действий", – отметил он.

По данным ВМС США, учения Valiant Shield носят многонациональный характер и проводятся раз в два года с участием США, Японии, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Их цель – отработка взаимодействия во всех средах: на море, в воздухе, космосе, на суше и в киберпространстве.

Что известно о USS Juneau

Затопленный USS Juneau был введен в эксплуатацию в 1969 году и участвовал в войне во Вьетнаме и операции "Буря в пустыне". В 2008 году его вывели из состава флота и с тех пор использовали в качестве мишени для боевых учений.

Перед затоплением корабль прошел процедуру экологической подготовки, в ходе которой с него были удалены топливо, опасные материалы и другие загрязняющие вещества. ВМС США подчеркивают, что процесс контролировался специалистами по экологической безопасности.

После попадания торпеды корабль затонул, став частью очередного этапа боевой подготовки союзных сил в Тихоокеанском регионе.

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