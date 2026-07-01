Удары ВСУ по Москве позорят Путина и выводят его из равновесия, - The Atlantic

Недавние атаки беспилотников по Москве ио области демонстрируют многогранную стратегию Украины.

За последние две недели Украина нанесла серию ударов беспилотниками по целям в глубине российской территории – в первую очередь в Москве и ее окрестностях. Как пишет The Atlantic, такое сосредоточение внимания на целях в районе Москвы показывает, что Украина теперь пытается оказать политическое и экономическое давление на режим Путина и вывести из строя его военную машину, лишив ее денег, поставок и солдат.

"Недавние атаки на центр космической связи в Дубне и на крупный московский НПЗ типичны для украинской стратегии по созданию невыносимых условий для российского диктатора", - пишет издание.

В частности, атака на Московский НПЗ 18 июня действовала на нескольких уровнях, чтобы "опозорить и подорвать позиции Путина".

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Многогранная стратегия

Во-первых, атака, почти наверняка преднамеренно, вызвала масштабный пожар, в результате которого образовался густой столб черного дыма, видимый по всей Москве. Смысл был очевиден: показать москвичам, что Украина может нанести удар даже по самым важным экономическим целям, и что дни, когда они делали вид, что война далека от их комфортной жизни, закончились.

Атаки на московские нефтеперерабатывающие заводы также указывают на еще одну цель Украины: перекрыть доступ Путина к деньгам, необходимым ему для продолжения войны. Для финансирования армии Россия почти полностью зависит от продажи нефти и других нефтепродуктов остальному миру.

При этом удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам поставили Путина перед дилеммой, пишет издание:

"Дефицит бензина явно вызывает общественное недовольство. Но если Россия ограничит экспорт, чтобы сохранить внутренние запасы нефти, это также уменьшит сумму денег, которую она сможет вложить в войну. Меньшее количество денег, поступающих в государственную казну, также означает меньше благ для населения Москвы, чье согласие Путину крайне необходимо".

Два удара по ЦКС в Дубне также четко показывают цели украинских военных.

"Украинцы говорят: "Даже ваши самые важные объекты в глубине России не в безопасности. Ваша низкая эффективность на местах будет только ухудшаться", - отечает издание.

Недавние атаки, вероятно, не заставят Россию быстро выйти из войны, однако они развеяли представление россиян о том, что Путин способен защитить Москву, российскую экономику и российскую армию.

Последствия ударов по Москве

После крупнейшей с начала полномасштабной войны атаки беспилотников на Москву антивоенные настроения в российских регионах резко усилились. Количество постов с критикой войны за неделю выросло на 235%.

Также россияне массово ищут в сети, когда закончится война с Украиной.

По данным сервиса Wordstat российского "Яндекса", с 22 по 28 июня пользователи совершили более 137 тысяч поисковых запросов на тему "когда Россия закончит войну против Украины". Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

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