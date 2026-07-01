В Украину идет холодный фронт: синоптик предупредила об изменении погоды

При приближении атмосферного фронта возможны сильные ливни

Уже со 2 июля погода в Украине начнет меняться. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По её данным, в четверг к нашей стране приблизится холодный атмосферный фронт.

Благодаря этому жара ослабнет сначала в западных областях, а в течение 3-4 июля – в большинстве областей Украины.

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"При такой сильной жаре при приближении атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы, грозы!" – предупредила эксперт по погоде.

Новая волна жары надвигается на Европу – что известно

Несмотря на кратковременное ослабление жары, уже на следующей неделе Европу может накрыть новая волна экстремально высоких температур. Больше всего пострадают страны Южной и Западной Европы.

7 июля на юге Испании и Португалии воздух может прогреться до +42…+43 °C. Во Франции прогнозируют до +42°C, а в других западных регионах температура также приблизится к опасным значениям. Впоследствии жара распространится на Центральную Европу, где ожидается +35…+38°C, местами – почти +40°C.

По предварительным оценкам, самый жаркий период придется на середину июля. В то же время синоптики отмечают, что это долгосрочный прогноз, который может измениться после обновления метеоданных. Туристам, планирующим путешествия по Европе в ближайшие недели, рекомендуется следить за актуальными прогнозами.

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