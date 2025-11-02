Отмечается, что курс будет постепенно расти.

Экономическая ситуация и общественная нервозность "триггерят" валютный рынок, но эти факторы не будут иметь существенного влияния на курс в Украине в первую неделю ноября. Национальный банк и дальше будет ограждать украинцев от потрясений.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для УНИАН отметил, что не стоит опасаться отрывочных и стремительных изменений курса валют.

По его мнению, курс доллара в Украине до 9 ноября будут находиться в пределах 41,8-42,15 гривни на межбанке и 41,8-42,2 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4180-4220 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся 41800-42200 гривень.

В то же время он отметил, что курс евро в этот же период будет находиться в пределах 48-49 гривни на межбанке и 48-49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях до 9 ноября будут стоить 4800-4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000-49500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке Украины в ноябре обещает быть легкой, а ключевую роль и в дальнейшем будет играть Национальный банк Украины.

Он считает, что стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,5 грн, а евро будет стоить в диапазоне 48,5-50 грн.

