Шапка этих интересных грибов может достигать 70 сантиметров.

В Украине продолжается сезон грибов, и любители "тихой охоты" активно ищут интересные виды для приготовления и на этот раз в Ужгороде заметили необычный белый гриб-великан - дождевик. Если его употреблять молодым и свежим, он даже полезен.

Как пишет "Телеграф", фото находки появилось в одном из местных пабликов. Пользователи рассказали, что хорошо знают этот гриб и часто готовят из него отбивные. Говорится, что дождевики растут по всей территории Украины, хотя встречаются нечасто. Чаще всего их можно найти в лесах или на полянах, особенно после дождя.

Биолог Ростислав Шикула подтвердил УНИАН, что на фото - именно дождевик. Его съедобные признаки - белый клир, упругость, плотная мякоть без неприятного запаха, внешняя оболочка с мелкими шипами, которые легко счищаются.

"Важно проверять, чтобы внутри гриб оставался белым, а не становился серым или фиолетовым, что указывает на несъедобный аналог. Растет как футбольный мяч в зависимости от условий существования", - добавил специалист.

Дождевик относится к семейству шампиньоновых. Его еще называют пороховиком или табачным грибом - из-за характерного "дымка", который образуется при сжатии плодового тела. В этот момент гриб выпускает облако мелких спор.

Дождевики известны своей большой "шапкой", которая может достигать до 70 сантиметров в диаметре, а отдельные экземпляры весят до 10 килограммов. Они имеют белую окраску и обычно круглую или грушевидную форму.

По словам знатоков, есть стоит только молодые грибы - именно с белой плотной мякотью. Тогда они являются безопасными и даже полезными. Готовить дождевики нужно не позднее, чем через три часа после сбора, ведь позже они быстро стареют.

