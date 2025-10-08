Артистке удалось вовремя обнаружить болезнь.

Украинская актриса Ирма Витовская, известная по ролям в фильмах "БожеВільні", "Мои мысли тихие" и "Вкус свободы", призналась, что недавно перенесла хирургическое вмешательство и сейчас восстанавливается после него.

Звезда кино сообщила, что ей сделали операцию. В своем блоге в Facebook она призналась, что уже хорошо себя чувствует, ведь вовремя обнаружила болезнь на ее начальной стадии. С тех пор раз в год Ирма проходит плановое обследование.

"Вышла из наркоза. В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться. На начальной стадии. Теперь каждый год я прохожу контроль. Когда вы не запускаете себя, то все можно исправить и контролировать. Часто мы живем, будто ничего не происходит, но есть болезни, которые не дают о себе слышать до последнего..." - отметила Витовская.

50-летняя актриса призвала своих поклонников заботиться о своем здоровье. Особенно, по ее словам, это важно во время войны, когда вокруг много стресса. В то же время Ирма не упустила возможности поблагодарить медиков, которые занимались ее лечением.

"Друзья, обследуйтесь, планово проходите все обследования. Тем более, когда сплошной стресс не способствует крепкому здоровью. Берегите себя и близких. Спасибо всем врачам и медсестрам, что рядом", - написала она.

