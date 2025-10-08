Скоро парню исполнится 20 лет.

Одна из самых известных украинских гимнасток Лилия Подкопаева откровенно рассказала об отношениях со своим приемным сыном. Она призналась, как сообщила парню, что не является его родной мамой.

В интервью Маричке Падалко спортсменка отметила, что ее сын Вадим знает, что он усыновлен, и между ними нет никаких недоразумений:

"Я никогда не объясняла, никогда этого не боялась и даже никаких вопросов не было. Мне кажется, что мы этот момент очень плавно прошли. Он знает, что усыновлен".

При этом Лилия отметила, что ей не пришлось рассказывать парню об усыновлении - это сделала ее мама. Сама же Подкопаева об этом даже не догадывалась.

"Моя мама рассказала, когда ему было 3-4 года. Мы возвращались с отдыха и ехали мимо детского дома. И я говорю: "Я была в этом доме раньше и здесь живут дети, от которых отказались родители". И Вадим мне говорит: "А ты меня в этом доме нашла?" - я тогда замерла. Начала глазами смотреть на людей в машине - кто сказал? А потом я рассказываю маме, что, может, дети сказали. Ему было три года - еще рано. И мама моя говорит, что это она сказала Вадиму", - поделилась олимпийская чемпионка.

Лилия не возмутилась на маму из-за такого поступка - наоборот, поблагодарила, потому что считает, что та "сняла с нее бремя". С тех пор Подкопаева больше не поднимала эту тему в разговорах с сыном.

"Мы больше никогда об этом не говорили. Вадим знает, что он усыновленный... Не важно, кто твои родители, важна любовь и забота. А все эти генетики - к черту. Главное, когда он чувствует тепло. Сейчас ему в ноябре уже будет 20. И я не могу представить, как проходит время - он уже взрослый человек", - отметила она.

Спортсменка добавила, что однажды сын подошел к ней и поблагодарил за то, что когда-то она его нашла и теперь есть в его жизни.

Также Лилия Подкопаева рассказала о своем отце, который родом из России, и призналась, поддерживает ли с ним общение.

