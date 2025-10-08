Одна из самых известных украинских гимнасток Лилия Подкопаева откровенно рассказала об отношениях со своим приемным сыном. Она призналась, как сообщила парню, что не является его родной мамой.
В интервью Маричке Падалко спортсменка отметила, что ее сын Вадим знает, что он усыновлен, и между ними нет никаких недоразумений:
"Я никогда не объясняла, никогда этого не боялась и даже никаких вопросов не было. Мне кажется, что мы этот момент очень плавно прошли. Он знает, что усыновлен".
При этом Лилия отметила, что ей не пришлось рассказывать парню об усыновлении - это сделала ее мама. Сама же Подкопаева об этом даже не догадывалась.
"Моя мама рассказала, когда ему было 3-4 года. Мы возвращались с отдыха и ехали мимо детского дома. И я говорю: "Я была в этом доме раньше и здесь живут дети, от которых отказались родители". И Вадим мне говорит: "А ты меня в этом доме нашла?" - я тогда замерла. Начала глазами смотреть на людей в машине - кто сказал? А потом я рассказываю маме, что, может, дети сказали. Ему было три года - еще рано. И мама моя говорит, что это она сказала Вадиму", - поделилась олимпийская чемпионка.
Лилия не возмутилась на маму из-за такого поступка - наоборот, поблагодарила, потому что считает, что та "сняла с нее бремя". С тех пор Подкопаева больше не поднимала эту тему в разговорах с сыном.
"Мы больше никогда об этом не говорили. Вадим знает, что он усыновленный... Не важно, кто твои родители, важна любовь и забота. А все эти генетики - к черту. Главное, когда он чувствует тепло. Сейчас ему в ноябре уже будет 20. И я не могу представить, как проходит время - он уже взрослый человек", - отметила она.
Спортсменка добавила, что однажды сын подошел к ней и поблагодарил за то, что когда-то она его нашла и теперь есть в его жизни.
Также Лилия Подкопаева рассказала о своем отце, который родом из России, и призналась, поддерживает ли с ним общение.