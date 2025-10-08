Нардеп заявил, что лично подписал контракт и прошел ВЛК.

Многие в украинском обществе не понимают, что такое война, и что необходимо защищать государство, а работники Территориальных центров комплектования (ТЦК) призваны наполнять Вооруженные силы Украины. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире YouTube-канала "Суперпозиция".

По его словам, законодательство Украины надо выполнять.

"Общество в целом не понимает, что такое война. У нас была первая волна тех, кто пошли защищать нашу страну, вторая волна и частично третья. А больше волн нет. Враг давит и нам надо уже принимать решение для общества - оно будет защищать Украину? Если надо будет, то и депутаты пойдут защищать. Вопросов нет. Кстати, я сам и контракт подписал и прошел ВЛК", - сказал нардеп.

Видео дня

Федиенко отмечает, что враг использует все механизмы для распространения негатива о ТЦК, чтобы таким образом повлиять на общество.

"Они (россияне - УНИАН) понимают, что единственный орган в нашей стране, который наполняет Вооруженные силы Украины и другие военные формирования это Центры комплектования", - добавил он.

По его словам, в таком случае враг хочет не только физически подорвать ТЦК, но и доверие к ним в обществе, чтобы таким образом остановить наполнение наших Сил обороны, что приведет к нехватке людей в армии и соответственно к потере территорий.

Федиенко отмечает, что в работе ТЦК есть и недостатки, нарушения, но 80% его работников, где много бывших военнослужащих, честно выполняют свою работу.

Без чего Украине не победить в войне - мнение офицера

Как сообщал УНИАН, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отмечал, что некоторые политики пытаются зарабатывать политические баллы, дискредитируя украинскую мобилизацию и подыгрывая уклонистам. Он подчеркнул, что без ТЦК Украина войну не выиграет.

По словам Федоренко, те, кто не хотят воевать, находят в таких политиках "пастуха-лидера", который оправдывает их действия. Военный выразил возмущение из-за того, что после войны, когда другие люди защитят Украину, такие "пастухи-лидеры", благодаря уже собранному электорату среди уклонистов, смогут получить места в Верховной Раде.

Федоренко признает, что определенные проблемы в украинских ТЦК и СП все же есть, однако призывает не демонизировать эти структуры.

Вас также могут заинтересовать новости: