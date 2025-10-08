По словам исполнительницы, после операции ей пришлось целый месяц молчать.

Украинская певица ZHANNET (настоящее имя - Жанна Яременко) рассказала о сложной операции на голосовых связках, которую ей пришлось перенести, чтобы сохранить свой вокальный талант. Месяц молчания, страх потерять голос навсегда и реабилитация - в комментарии УНИАН артистка поделилась тем, как пережила этот переломный период в жизни и как изменился ее голос после операции.

"Это был очень тяжелый и переломный период в моей жизни. Долгое время я молчала, не пела, не могла даже нормально разговаривать, и это было невероятно морально тяжело. Все началось еще с юношеских лет, когда я поступила в колледж. Тогда у меня постоянно был какой-то сиплый голос", - рассказала певица.

По ее словам, где-то год назад она поняла, что ей трудно петь:

"Во время выступлений я быстро запыхалась, постоянно пила воду, после каждой песни чувствовала сильное истощение. Болело горло, были ангины, а управлять голосом стало почти невозможно. Тогда я начала заниматься эстрадным вокалом профессионально... Преподавательница заметила, что проблема серьезная, и посоветовала обратиться к фаниатру в ЛОР-институт, где лечатся украинские звезды. Там меня осмотрели современными методами, с помощью камеры, которая показывает голосовые связки на экране. Врач сказала, что у меня расслоилась одна связка, и без вмешательства это могло бы привести к тому, что я не смогла бы больше петь".

Исполнительница призналась, что очень испугалась, ведь соответствующая операция имеет огромные риски:

"Можно остаться без вокального голоса, а в худшем случае - без голоса вообще. Но я понимала, что рисковать нужно, потому что дальше продолжать петь так, как раньше, просто невозможно... Операция длилась около трех часов под общим наркозом. После этого я должна была молчать месяц. Для человека коммуникабельного, как я, это было настоящим испытанием. Нельзя было даже шептать - любой звук мог навредить связкам".

По словам певицы, она очень счастлива, что решилась на этот важный шаг - сейчас ее голос звонкий, более легкий для пения.

Напомним, ранее УНИАН писал, что актриса Ирма Витовская перенесла операцию.

