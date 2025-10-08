Игорь Целип резко раскритиковал тех, кто выбрал комфорт в России вместо того, чтобы стоять на стороне своего государства.

Украинский певец Игорь Целип резко высказался относительно украинских артистов, которые во время войны остались в России и не поддержали страну в критический момент. В комментарии УНИАН он подчеркнул, что такая позиция недопустима и заслуживает публичного осуждения.

Целип отметил, что, по его мнению, среди таких "предателей" - Анна Асти, которая после начала полномасштабной войны получила российское гражданство и продолжает карьеру на территории страны-агрессора; Таисия Повалий, которая активно поддерживает политику Кремля; а также Регина Тодоренко, украинка по происхождению, которая осталась в России и не сделала ни одного заявления в поддержку Украины. Музыкант подчеркнул, что молчание и карьера в России среди украинцев воспринимаются как предательство и вызывают возмущение среди общественности.

"Мне сложно воспринимать тех, кто выбрал комфорт в стране-агрессоре вместо того, чтобы стоять на стороне своего государства. Это не просто личный выбор - это предательство, - подчеркнул Целип, - Анна Асти, Таисия Повалий, Регина Тодоренко - все они украинки, которые выбрали остаться в России. Они сделали свой выбор, но нельзя называть это нейтральной позицией - это предательство своего народа".

Певец добавил:

"Если ты публичный человек, твоя позиция важна. Молчание и продолжение карьеры в стране-агрессоре - это прямой удар по нашим ценностям. Эти люди должны быть разоблачены, и им следует запретить въезд в Украину".

Он также отметил, что поддержка Украины во время войны для публичных людей - это не просто слова, а конкретные действия: благотворительные концерты, помощь военным, участие в социальных проектах:

