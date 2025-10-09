Провокации России в Европе, вероятно, имеют целью сбор разведданных: мониторинг военных реакций стран и скорости их действий.

В Европе в течение последних недель останавливалась работа аэропортов ряда стран. Дроны были замечены над аэропортом Мюнхена, Копенгагена и даже военной базой, где Дания размещает самолеты F-16 и F-35.

Дроны замечали в Польше и Румынии, а 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Россия называет обвинения в том, что за этими инцидентами стоит она, провокационными. Однако эти случаи являются даже не гибридной войной, отмечает в колонке для The Washington Post Джордж Ф. Уилл.

"Среди целей Владимира Путина, вероятно, является сбор разведданных: мониторинг военных реакций стран и скорости их действий. Он также оценивает неизменную приверженность Запада к неопределенной позиции. Россия начала эту волну агрессии. Те, против кого она направлена, все еще называют это "гибридной войной" или "серой зоной" войны. Вычеркните эти прилагательные. Это война", – отметил он.

Автор рассказал о работе Карло Масалы, профессора международной политики Мюнхенского университета Бундесвера, который обслуживает вооруженные силы Германии, под названием "Если Россия победит: сценарий". Сценарий Масалы начинается в марте 2028 года, когда две российские бригады врываются в Нарву, третий по величине город Эстонии, расположенный на границе с Россией. В городе 80% жителей являются русскоязычными, и многие из них имеют контрабандное стрелковое оружие и пулеметы.

В это же время, как пишет Масала, российские солдаты в образе туристов захватят прибрежный остров Хийумаа. Так может начаться нападение на три страны Балтии, каждая из которых является членом НАТО.

"Прошло три года с тех пор, как Украина, под давлением Китая и США, подписала капитуляцию перед Россией. Украина отдала более 20% своей территории, согласилась на постоянный нейтралитет (отказ от членства в НАТО) и размещение миротворческих войск многих стран, включая Китай. Проект подчинения Москве всех русскоязычных регионов в так называемом "ближнем зарубежье" напоминает предвоенную аннексию Гитлером немецкоязычных территорий (Австрия, Судеты, Данциг). После победы над Украиной Путин уходит в отставку. Его избранный 47-летний преемник провозглашается на Западе "новым Горбачевым", что снимает остроту вопроса защиты стран Балтии", – пересказывает текст Масалы колумнист.

Чтобы продемонстрировать Западу его неспособность действовать, новый глава России повторит гитлеровскую "ремилитаризацию Рейнланда". В марте 1936 года 30 000 немецких солдат перешли через мосты через Рейн, чтобы отменить демилитаризацию, на которую Германия согласилась в 1919 году. Тогда гитлеровская Германия успокаивала, что якобы не имела агрессивных намерений в отношении соседей. И ей поверили.

По мнению Масалы, после этого, российские агенты организуют наплыв мигрантов, чтобы отвлечь внимание населения Европы и отвести фрегаты НАТО от Балтийского моря. В игру также вступит Китай, который создаст "микрокризис с союзником США, Филиппинами, уверенный, что Америка не рискнет войной из-за рифа".

Россия уверена, что Америка не рискнет войной из-за эстонского пограничного города. Но будут случаться подозрительные инциденты, например взрывы в порту с британскими подводными лодками или убийство гендиректора немецкого производителя оружия. Тогда НАТО созовет заседание, но определенные страны будут колебаться, говоря о том, что Таллинн "не уважает права русскоязычных граждан".

"Цели России ограничены. Поведение России является осуждаемым, но следует учитывать "исторический контекст". Не является ли независимость стран Балтии "искусственной конструкцией"? Президент США выступает против действий НАТО, которые невозможны без разведывательных и транспортных возможностей США. Франция и Германия, где набирают силу ультраправые популистские партии, также проявляют нежелание. Итак, ядерный арсенал России сдерживает обычную реакцию на ограниченную региональную эскалацию – захват небольшого эстонского городка", – прогнозирует Масала.

И этот сценарий порождает вопрос: а что, если победа России в Украине была лишь началом? Началом ослабления Соединенных Штатов, объясняет Джордж Ф. Уилл.

Автор статьи напоминает, что после прогулки по красной дорожке на Аляске Путин не принял никаких мер, которые, по словам Трампа, были необходимы, чтобы Россия избежала "очень серьезных последствий". Более того, РФ усилила свои атаки.

"Как знаток западной нерешительности, Путин, вероятно, предвидел реакцию, которую вызвала его нынешняя волна пренебрежительных агрессивных действий. Трамп сказал: "Мне это не нравится", – констатировал колумнист.

Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением относительно войны в Украине. Он похвастался, что остановил уже 7 войн, и сказал, что "мы урегулируем ситуацию с Россией".

Тем временем победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна больше не будет оказывать Украине помощь. По его мнению, чешского вклада в общий бюджет ЕС уже достаточно.

