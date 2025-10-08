Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" приняла участие в Defense Cooperation Forum, организованном Snake Island Institute в США. Событие стало площадкой для диалога между украинскими и американскими военными, инвесторами и технологическими партнерами.

Генеральный директор компании Михаил Прасол представил опыт украинских инженеров в разработке и производстве battle-proven беспилотных систем, в частности зенитных дронов-перехватчиков, которые уже продемонстрировали эффективность на поле боя.

"Война в Украине давно вышла за пределы наших границ и имеет стратегические последствия для всего мира. Сегодня мы видим, как над оборонными компаниями и стратегически важными объектами Запада все чаще фиксируют неизвестные беспилотники. Убежден, наш украинский опыт - это уникальная база знаний, которую можно интегрировать с самыми современными технологиями для общей глобальной безопасности", - отметил Михаил Прасол.

Целью участия в форуме стало усиление международной кооперации в сфере оборонных технологий. Компания стремится объединить украинский боевой опыт с ресурсами и экспертизой международных партнеров, чтобы создавать инновационные решения для защиты как Украины, так и мира.

"Генерал Черешня" продолжает развивать международные партнерства, чтобы укрепить обороноспособность Украины и внести вклад в формирование новой архитектуры глобальной безопасности.