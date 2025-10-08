В начале полномасштабного вторжения комик был в России.

Известный украинский шоумен и комик Антон Лирник, который долгое время работал в России, неожиданно вышел на связь и попытался оправдаться.

В интервью Алине Доротюк Лирник рассказал, почему не уехал из России сразу после полномасштабного вторжения:

"Я был в Москве, потому что я там работал. У меня был там спектакль и не было возможности сразу уехать. Это было связано со здоровьем. У меня не было такой возможности, чтобы сесть и сразу уехать из России. Поэтому я был вынужден там оставаться еще месяц".

По словам шоумена, он выступал против войны и хотел об этом заявить в своих соцсетях, однако, не смог, ведь он уже был "на крючке" местных правоохранительных органов.

"Это очень важно понимать, что украинцы, которые находятся в Украине или где-то в Европе, и украинцы, которые находились тогда в России, у них совершенно разные возможности для высказываний. Поэтому я понимал, что я не могу ничего такого запостить, за что меня тут же посадят за решетку в России... Я был напуган", - отметил Антон.

Под влиянием друзей из Украины Лирник одумался и таки сделал антивоенное обращение, хоть и не прямое. Он обратился лично к Путину с просьбой открыть "зеленые коридоры" для гражданских, но при этом избегал слова "война".

"Мы придумали такой план, чтобы я записал такое обращение, в котором не говорил слово война, но чтобы обратил внимание россиян на то, что происходит. И мы нашли, потому что повод был очень горячий. Это была очень критическая ситуация. Я не должен был говорить слово война, но я говорил, что это очень плохая ситуация, что это катастрофа. Это была такая форма ИПСО и я надеюсь, что на кого-то это повлияло", - рассказал комик.

Очевидно, что такая форма обращения не понравилась украинцам, для которых Лирник сразу стал предателем. Шоумен отреагировал на это, отметив, что сам не считает себя таковым:

"Мне это не нравится, конечно, потому что я никого не предавал. Поэтому я это не принимаю. Я не предатель и я не вижу каких-то очень мощных аргументов в пользу того, что я предатель. Нет, я не предатель".

К слову, не так давно Антон Лирник получил звание "иноагента" в России. Комик высказался об этом, а также рассказал, что его сейчас связывает со страной-террористкой.

