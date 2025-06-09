Оккупанты вроде бы нашли способ получения воды для полноценной работы Запорожской АЭС, но есть одно препятствие.

Россия начала строительство плавучей насосной станции для перезапуска Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает российское издание Neftegaz со ссылкой на главу компании "Росатом" Алексея Лихачева.

Он считает, что насосная станция позволит РФ полностью решить проблему с водоснабжением во время перезапуска ЗАЭС.

Лихачев рассказал, что "Росатом" уже подготовил поэтапный план восстановления полноценной работы Запорожской АЭС, однако отметил, что реализовать его можно только при условии полного устранения военных угроз, включая прямые атаки и диверсии.

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Как известно, после уничтожения Каховской ГЭС, ЗАЭС не хватает воды для охлаждения реакторов, поэтому запуск в работу всех шести блоков станции пока невозможен.

Недавно заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко утверждал, что РФ не может обеспечить безопасную эксплуатацию ЗАЭС, а заявлениями о возможном восстановлении ее полноценной работы пытается шантажировать международное сообщество.

"Станция не готова к работе, существуют большие риски включения энергоблоков в работу. Должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь ремонты на ЗАЭС не проводятся. Нет квалифицированного персонала, который знает оборудование, в частности украинского производства, которое было установлено после модернизации электростанции", - отметил Шейко.

Он подчеркнул, что в случае перезапуска ЕС есть риск аварии, которую почувствует европейский континент.

Россия хочет перезапустить ЗАЭС

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о строительстве ЛЭП для запитки станции и предположил, что ее подключат "в ближайшие дни".

Вместе с тем, в конце мая МАГАТЭ заявило, что не видит признаков подключения Запорожской АЭС к российской энергосети. В агентстве объяснили, что ЗАЭС не хватает воды для охлаждения реакторов, в случае полноценной работы станции.

О невозможности возобновления работы ЗАЭС в ближайшее время заявлял и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси.

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